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В Киеве попрощались с двумя погибшими военными в авиакатастрофе под Краматорском

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Вооружении ВС Украины состоялось прощание с Валерием Мельником и Виктором Калитич, погибшими в результате катастрофы Ми-2 под Краматорском, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 29 марта, в Киеве, в помещении Вооружения ВС Украины состоялось прощание с офицерами - полковником Валерием Мельником, начальником управления организационно-планового и эксплуатации - заместителем начальника центрального автомобильного управления ВС Украины и полковником Виктором Калитичем, начальником отдела ремонта РАО управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины. Офицеры погибли во время катастрофы военного вертолета Ми-2. Они выполняли служебные обязанности в районе АТО и находившихся на борту в качестве пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 26 марта вблизи Краматорска, Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2, в результате чего погибли пять военных - трое членов экипажа и двое пассажиров.

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