У Києві попрощались з поетом Б.Олійником
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні в столиці в Клубі міністрів відбулась церемонія прощання з українським поетом Борисом Олійником, передає УНН.
Церемонія прощання відбулась в Клубі міністрів з 10:30 до 13:00.
Попрощатися з видатним поетом прийшли близькі, родичі, письменники, а також Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко, міністр культури Євген Нищук та народні депутати.
Поховання має відбутися на Байковому кладовищі о 14:00.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 травня, поета Б.Олійника поховають на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, що 30 квітня на 82-му році життя помер великий український поет.