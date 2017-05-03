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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34295 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві попрощались з поетом Б.Олійником

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні в столиці в Клубі міністрів відбулась церемонія прощання з українським поетом Борисом Олійником, передає УНН.

У Києві попрощались з поетом Б.Олійником

Церемонія прощання відбулась в Клубі міністрів з 10:30 до 13:00.

Попрощатися з видатним поетом прийшли близькі, родичі, письменники, а також Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко, міністр культури Євген Нищук та народні депутати.

Поховання має відбутися на Байковому кладовищі о 14:00.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 травня, поета Б.Олійника поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що 30 квітня на 82-му році життя помер великий український поет.

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