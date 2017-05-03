В Киеве попрощались с поэтом Б.Олийныком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня в столице в Клубе министров состоялась церемония прощания с украинским поэтом Борисом Олийныком, передает УНН.
Церемония прощания состоялась в Клубе министров с 10:30 до 13:00.
Проститься с выдающимся поэтом пришли близкие, родственники, писатели, а также Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук и народные депутаты.
Захоронение должно состояться на Байковом кладбище в 14:00.
Как сообщал УНН, сегодня, 3 мая, поэта Б.Олийныка похоронят на Байковом кладбище.
Напомним, что 30 апреля на 82-м году жизни скончался известный украинский поэт.