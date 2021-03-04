У Києві попрощались із першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком

Деталі

Глава держави висловив співчуття та слова підтримки рідним і близьким дипломата, присутнім на церемонії. Володимир Зеленський відзначив визначну роль Анатолія Зленка в українській дипломатії, адже він був “тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж України на початку незалежності”.

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Довідка

Анатолій Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України й очолював МЗС у 1990-1994 роках та з 2000 по 2003 рік. Також він був представником України при ООН. Дипломат помер на 83-му році життя.