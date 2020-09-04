У Києві помітні затори: рух транспорту ускладнено на мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Зранку у столиці, станом на 8:10, рух транспорту ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, ускладнено рух транспорту на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Любомира Гузара та на вулиці Вадима Гетьмана.
Також у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Липська, вулиця Бориса Грінченка, вулиця Хрещатик.
Окрім того, у заторах стоїть Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька та проспект Героїв Сталінграда.
На лівому березі Києва затори утворилися на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: Південним мостом можна проїхати вільно, на Північному, мосту Метро, Дарницькому та мосту Патона рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 4 вересня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,69 грн/дол.