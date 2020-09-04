В Киеве заметны пробки: движение транспорта затруднено на мостах

Так, затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Любомира Гузара и на улице Вадима Гетьмана.

Также в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Липская, улица Бориса Гринченко, улица Крещатик.

Кроме того, в пробках стоит Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая и проспект Героев Сталинграда.

На левом берегу Киева пробки образовались на Броварском проспекте, улице Братиславской, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.

Движение на мостах: Южным мостом можно проехать свободно, на Северном, мосту Метро, Дарницком и мосту Патона движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 4 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/долл.



