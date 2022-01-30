У Києві помітили рідкісного птаха
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В київському парку Перемога помітили велику білу чаплю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook “Птахи України”.
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Чапля полювала за дрібною рибою в парку в Дніпровському районі, який розташований між станцією метро “Дарниця” і Воскресенкою.
Приліт великих білих чапель до Києва — рідкість. Вони активно гніздяться в Чорнобильському заповіднику в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять та інших болотистих місцевостях. А зимують зазвичай в Придунайському регіоні і деяких районах Криму.
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Перебувають під загрозою вимирання: у Чорнобильській зоні помітили рідкісних птахів.