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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 37655 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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У Києві помітили рідкісного птаха

У Києві помітили рідкісного птаха

Київ • УНН

 • 34012 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В київському парку Перемога помітили велику білу чаплю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook “Птахи України”.

Деталі

Чапля полювала за дрібною рибою в парку в Дніпровському районі, який розташований між станцією метро “Дарниця” і Воскресенкою.

Приліт великих білих чапель до Києва — рідкість. Вони активно гніздяться в Чорнобильському заповіднику в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять та інших болотистих місцевостях. А зимують зазвичай в Придунайському регіоні і деяких районах Криму.

Нагадаємо

Перебувають під загрозою вимирання: у Чорнобильській зоні помітили рідкісних птахів.

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