У Києві померла мати двох дітей із Одещини, яку чоловік облив бензином

Інформацію про смерть жінки кореспонденту УНН підтвердили у ГУ НП в Одеській області. Кілька днів тому, перебуваючи у важкому стані, помер її 6-річний син. Наразі лікарі борються за життя 4-річної Христини, яка також стала жертвою п'яних витівок батька. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення, однак суд відпустив його під домашній арешт.

Нагадаємо, пожежа сталася 14 січня в житловому будинку в селі Федосіївка Окнянского району. Батько сімейства повернувся додому нетверезим і під час сварки розлив по кімнаті бензин, від якого спалахнув вогонь. Мати винесла чотирирічну дівчинку, закутавши її в ковдру. Але сама з шестирічним сином вибігла з дому через стіну вогню. Всі троє постраждалих потрапили в реанімацію Одеського обласного клінічного медичного центру. Згодом матір з сином транспортували до Києва, дочка наразі залишається в Одесі.