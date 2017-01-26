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У Києві померла мати двох дітей із Одещини, яку чоловік облив бензином

У Києві померла мати двох дітей із Одещини, яку чоловік облив бензином

Київ • УНН

 • 12085 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 26 січня. УНН. В опіковому відділені однієї із київських лікарень сьогодні померла 25-річна Вероніка, яку з сином і донькою облив бензином чоловік, після чого підпалив. Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова, передає УНН.

Інформацію про смерть жінки кореспонденту УНН підтвердили у ГУ НП в Одеській області. Кілька днів тому, перебуваючи у важкому стані, помер її 6-річний син. Наразі лікарі борються за життя 4-річної Христини, яка також стала жертвою п'яних витівок батька. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення, однак суд відпустив його під домашній арешт.

Нагадаємо, пожежа сталася 14 січня в житловому будинку в селі Федосіївка Окнянского району. Батько сімейства повернувся додому нетверезим і під час сварки розлив по кімнаті бензин, від якого спалахнув вогонь. Мати винесла чотирирічну дівчинку, закутавши її в ковдру. Але сама з шестирічним сином вибігла з дому через стіну вогню. Всі троє постраждалих потрапили в реанімацію Одеського обласного клінічного медичного центру. Згодом матір з сином транспортували до Києва, дочка наразі залишається в Одесі.

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