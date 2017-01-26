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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве умерла мать двоих детей из Одесской области, которую мужчина облил бензином

В Киеве умерла мать двоих детей из Одесской области, которую мужчина облил бензином

Киев • УНН

 • 12078 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 января. УНН. В ожоговом отделении одной из киевских больниц сегодня умерла 25-летняя Вероника, которую с сыном и дочерью облил бензином муж, после чего поджег. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Екатерина Ножевникова, передает УНН.

Информацию о смерти женщины корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП в Одесской области. Несколько дней назад, находясь в тяжелом состоянии, умер ее 6-летний сын. Сейчас врачи борются за жизнь 4-летней Кристины, которая также стала жертвой пьяных выходок отца. Мужчине грозит пожизненное заключение, однако суд отпустил его под домашний арест.

Напомним, пожар произошел 14 января в жилом доме в селе Федосеевка Окнянского района. Отец семейства вернулся домой нетрезвым и во время ссоры разлив по комнате бензин, от которого вспыхнул огонь. Мать вынесла четырехлетнюю девочку, укутав ее в одеяло. Но сама с шестилетним сыном выбежала из дома через стену огня. Все трое пострадавших попали в реанимацию Одесского областного клинического медицинского центра. Впоследствии мать с сыном транспортировали в Киев, дочь пока остается в Одессе.

Украинские Национальные Новости

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