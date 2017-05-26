У Києві поменшало студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість студентів у вищих навчальних закладах міста Києва зменшилася на 2,6% порівняно з минулим навчальним роком. Про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у м. Києві до дня міста, передає УНН.
“На початок 2016/17 н.р. у Києві функціонували 97 вищих навчальних закладів, освіту в яких здобувало 376,1 тис. студентів, що на 2,6% менше, порівняно з 2015/16 н.р.”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що в столиці наразі нараховується 492 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчаються 276,8 тис. учнів, а також 25 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається 14,8 тис учнів.
Як повідомляв УНН, кожен четвертий студент України навчається у Києві.