В Киеве стало меньше студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Количество студентов в высших учебных заведениях города Киева уменьшилось на 2,6% по сравнению с прошлым учебным годом. Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в. Киеве ко Дню города, передает УНН.
"На начало 2016/17 учебного года в Киеве функционировали 97 высших учебных заведений, образование в которых получали 376,1 тыс. студентов, что на 2,6% меньше по сравнению с 2015/16 учебном", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в столице сейчас насчитывается 492 общеобразовательные учебные заведения, в которых учатся 276,8 тыс. учеников, а также 25 профессионально-технических учебных заведений, где обучается 14,8 тыс учеников.
Как сообщал УНН, каждый четвертый студент Украины учится в Киеве.