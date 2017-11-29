У Києві поліція виявила обезголовлене тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Дарницькому районі столиці біля озера виявили обезголовлене тіло чоловіка, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної поліції.
За інформацією поліції, вчора о 10:00 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля озера він помітив обезголовленого чоловіка.
“На місце прибули слідчо-оперативні групи Головного і Дарницького управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Правоохоронці поспілкувалися із заявником, вилучили речові докази, які відправили на дослідження”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що правоохоронці встановили особу цього чоловіка: ним виявився киянин, 1983 року народження. За їхніми даними у минулому він був судимий за скоєння крадіжок, грабежів, викрадення автомобіля та збут наркотиків.
У поліції поінформували, що для того, аби встановити причини смерті чоловіка, призначена судово-медична експертиза.
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Наразі, як зауважили у відомстві, розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.