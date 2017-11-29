В Киеве полиция обнаружила обезглавленное тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Дарницком районе столицы возле озера обнаружили обезглавленное тело мужчины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной полиции.
По информации полиции, вчера в 10:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение от прохожего о том, что у озера он заметил обезглавленного мужчину.
"На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и Дарницкого управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители пообщались с заявителем, изъяли вещественные доказательства, которые отправили на исследование", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правоохранители установили личность этого человека: им оказался киевлянин, 1983 года рождения. По их данным в прошлом он был судим за совершение краж, грабежей, угон автомобиля и сбыт наркотиков.
В полиции сообщили, что для того, чтобы установить причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Сейчас, как отметили в ведомстве, начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.