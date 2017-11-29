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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80067 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70704 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77698 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84810 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118899 просмотра

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В Киеве полиция обнаружила обезглавленное тело мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Дарницком районе столицы возле озера обнаружили обезглавленное тело мужчины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной полиции.

По информации полиции, вчера в 10:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение от прохожего о том, что у озера он заметил обезглавленного мужчину.

"На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и Дарницкого управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители пообщались с заявителем, изъяли вещественные доказательства, которые отправили на исследование", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители установили личность этого человека: им оказался киевлянин, 1983 года рождения. По их данным в прошлом он был судим за совершение краж, грабежей, угон автомобиля и сбыт наркотиков.

В полиции сообщили, что для того, чтобы установить причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Сейчас, как отметили в ведомстве, начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

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