У Києві показали експозицію майбутнього Музею пропаганди

Як повідомили у прес-службі КМДА, Київ спільно з Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті збирає монументи тоталітаризму в музеї під відкритим небом. Першим експонатом буде київський пам’ятник Миколі Щорсу.

“Очікується, що перший експонат надасть громада міста. Це буде пам’ятник Миколі Щорсу, щодо переміщення якого вже розроблені відповідні проекти демонтажу та монтажу на території Музею”, — повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В’ятрович розповів, коли розпочнеться будівництво музею тоталітаризму

Нагадаємо, з травня 2017 року в Києві розпочалося створення Музею монументальної пропаганди СРСР, мета якого — осмислення радянського минулого. На території Національного комплексу “Експоцентр України” планується розташувати вільний простір для демонстрації та дослідження прикладів використання художніх засобів в цілях тоталітарної пропаганди.