В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды

Как сообщили в пресс-службе КГГА, Киев совместно с Министерством культуры и Институтом национальной памяти собирает памятники тоталитаризма в музее под открытым небом. Первым экспонатом будет киевский памятник Николаю Щорсу.

"Ожидается, что первый экспонат предоставит община города. Это будет памятник Николаю Щорсу, по перемещению которого уже разработаны соответствующие проекты демонтажа и монтажа на территории Музея", - сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

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Напомним, с мая 2017 года в Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР, цель которого - осмысление советского прошлого. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" планируется обустроить свободное пространство для демонстрации и исследования примеров использования художественных средств в целях тоталитарной пропаганды.