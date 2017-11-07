В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60980 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129358 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107508 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110050 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101004 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105738 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102699 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146805 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды

В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации показали визуализацию части экспозиции будущего Музея монументальной пропаганды СССР, а также план его размещения на ВДНХ, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, Киев совместно с Министерством культуры и Институтом национальной памяти собирает памятники тоталитаризма в музее под открытым небом. Первым экспонатом будет киевский памятник Николаю Щорсу.

"Ожидается, что первый экспонат предоставит община города. Это будет памятник Николаю Щорсу, по перемещению которого уже разработаны соответствующие проекты демонтажа и монтажа на территории Музея", - сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

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Напомним, с мая 2017 года в Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР, цель которого - осмысление советского прошлого. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" планируется обустроить свободное пространство для демонстрации и исследования примеров использования художественных средств в целях тоталитарной пропаганды.

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