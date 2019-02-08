У Києві подружжя організувало в квартирі лабораторію виготовлення амфетаміну

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими Дніпровського УП ГУНП у м. Києві спільно з працівниками УПН після проведення трьох етапів оперативних закупок наркотиків затримано подружжя наркозбувачів, які займалися виготовленням та реалізацією «амфетаміну» на території міста Києва", - йдеться у повідомленні.

У квартирі у зловмисників виявили нарколабораторію із виготовлення "амфетаміну". Крім того, вилучили близько 100 гр розфасованого "амфетаміну", півкілограма препарату фенілнітропропен та марихуану. Вартість вилучених наркоречовин складає понад 100 тисяч гривень.

У зловмисників також вилучили значну кількість реактивів та прекурсорів, необхідних для виготовлення наркотиків, понад 40 тисяч гривень, які були отримані від продажу наркотиків, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, квитанції банківських установ, нотатки про кількість збутих наркотиків.

Подружжя, 26-річний чоловік та його 30-річна дружина, затриманы в порядку ст. 208 КПКУ та їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Лебедева, на горищі багатоповерхового будинку поліція виявила плантацію з коноплею.