В Киеве супруги организовали в квартире лабораторию изготовлению амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве в столице супруги организовали в квартире лабораторию изготовления амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"В процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями Днепровского УП ГУНП в г. Киеве совместно с работниками УПН после проведения трех этапов оперативных закупок наркотиков задержаны супруги наркосбытчиков, которые занимались изготовлением и реализацией "амфетамина" на территории города Киева", - говорится в сообщении.
В квартире у злоумышленников обнаружили нарколабораторию по изготовлению "амфетамина". Кроме того, изъяли около 100 гр расфасованного "амфетамина", полкилограмма препарата фенилнитропропен и марихуану. Стоимость изъятых нарковеществ составляет более 100 тысяч гривен.
У злоумышленников также изъяли значительное количество реактивов и прекурсоров, необходимых для изготовления наркотиков, более 40 тысяч гривен, которые были получены от продажи наркотиков, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карточки, квитанции банковских учреждений, заметки о количестве сбыта наркотиков.
Супруги, 26-летний мужчина и его 30-летняя жена, задержаны в порядке ст. 208 УПК и им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.
Напомним, в Киеве, на улице Лебедева, на чердаке многоэтажного дома полиция обнаружила плантацию с коноплей.