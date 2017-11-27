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У Києві планують побудувати флагшток за 47,5 млн грн у музеї Другої світової війни

Київ • УНН

 • 20071 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На території меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні” планують збудувати флагшток Державного прапора орієнтовно за 47,5 млн грн, передає УНН з посиланням на офіційний сайт ProZorro.

Згідно з інформацією ProZorro, замовником спорудження флагштоку є комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”.

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При цьому, зазначається, що очікувана вартість будівництва такої споруди 47,5 млн грн.

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Аукціон з відбору претендента на зведення флагштоку запланований на 8 грудня 2017 року.

Українські Національні Новини

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