У Києві планують побудувати флагшток за 47,5 млн грн у музеї Другої світової війни

Згідно з інформацією ProZorro, замовником спорудження флагштоку є комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”.

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При цьому, зазначається, що очікувана вартість будівництва такої споруди 47,5 млн грн.

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Аукціон з відбору претендента на зведення флагштоку запланований на 8 грудня 2017 року.