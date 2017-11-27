В Киеве планируют построить флагшток за 47,5 млн грн в музее Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" планируют построить флагшток Государственного флага ориентировочно за 47,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ProZorro.
Согласно информации ProZorro, заказчиком строительства флагштока является коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжитлофонд".
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При этом отмечается, что ожидаемая стоимость такого сооружения 47,5 млн грн.
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Аукцион по отбору претендента на возведение флагштока запланирован на 8 декабря 2017.