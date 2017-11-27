В Киеве планируют построить флагшток за 47,5 млн грн в музее Второй мировой войны

Согласно информации ProZorro, заказчиком строительства флагштока является коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжитлофонд".

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При этом отмечается, что ожидаемая стоимость такого сооружения 47,5 млн грн.

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Аукцион по отбору претендента на возведение флагштока запланирован на 8 декабря 2017.