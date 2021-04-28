У Києві підрахували кількість безхатченків

Деталі

Так, у центрі на обліку перебуває 1320 осіб, у філії центру – 1397. Зазначається, що з початку року на облік взяли 125 людей, зареєстрували 96, паспорти відновили для 27 бездомних. Всього, за даними закладу, до них з початку року звернулося 681 людина, у минулому році – 2812.

За минулий рік на облік у центр потрапили 368 осіб, зареєстрували 235. Паспорти змогли отримати 156.

Зазначається, що в центр можуть звернутися з письмовою заявою бездомні, яким виповнилося 18 років, а також безхатченки з дітьми, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні законно.

Нагадаємо

За різними оцінками, у столиці нараховується від 5 до понад 20 тис. людей, що не мають постійного місця проживання. При цьому проблема безхатченків у Києві роками ігнорується.