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В Киеве подсчитали количество бездомных

В Киеве подсчитали количество бездомных

Киев  •  УНН

 • 92525 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на апрель 2021 года официально зарегистрировано почти три тысячи бездомных. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Центре учета бездомных лиц (ЦУБЛ).

Детали

Так, в центре на учете состоит 1320 человек, в филиале центра - 1397. Отмечается, что с начала года на учет взяли 125 человек, зарегистрировали 96, паспорта восстановили для 27 бездомных. Всего, по данным учреждения, к ним с начала года обратился 681 человек, в прошлом году - 2812.

За прошлый год на учет в центр попали 368 человек, зарегистрировали 235. Паспорта смогли получить 156.

Отмечается, что в центр могут обратиться с письменным заявлением бездомные, которым исполнилось 18 лет, а также бездомные с детьми, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине законно.

Напомним

По разным оценкам, в столице насчитывается от 5 до более 20 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства. При этом проблема бездомных в Киеве годами игнорируется.

Украинские Национальные Новости

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