У Києві підозрюваний чоловік втік після внесення застави 260 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Києві підозрюваний у розбійному нападі після внесення застави 260 тисяч гривень у грудні 2017 року відмовився від співпраці зі слідством і втік з під домашнього арешту. Згодом чоловіка взяли під варту, а заставу стягнули на користь держави. Про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури №2, передає УНН.
“За результатами розгляду клопотання Київської місцевої прокуратури № 2 судом прийнято рішення про повернення в дохід держави застави 260 тисяч гривень, внесеної підозрюваним у кримінальному провадженні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на даний час за клопотанням прокуратури щодо зловмисника обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а заставу звернуто на користь держави.
Прокуратура нагадує, що у грудні 2017 року за рішенням суду чоловіку, затриманому за підозрою у вчиненні у розбійного нападу, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 260 тис грн з покладенням процесуальних обов’язків.
Після внесення застави підозрюваного звільнили з-під варти. Однак, не дотримавшись умов запобіжного заходу, чоловік покинув місце свого проживання та почав ухилятися від слідства. У зв’язку з цим він був оголошений у розшук та за результатами оперативно-розшукових заходів затриманий на території іншого регіону.
Раніше повідомлялося, що підозрюваний у грабежах на вокзалі поліцейський втік з-під домашнього арешту.