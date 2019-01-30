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У Києві під Палацом спорту зібралися сотні фанатів Twenty one Pilots

У Києві під Палацом спорту зібралися сотні фанатів Twenty one Pilots

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Під столичним Палацом спорту утворилися черга з сотні фанатів американського гурту Twenty one Pilots, передає кореспондент УНН.

Сьогодні у Палаці спорту має відбутися концерт американського гурту, початок якого анонсовано на 19 годину вечора. Не дивлячись на це під стінами будівлі, станом на 14:00, вже зібралося більше 500 чоловік. Вони заздалегідь займають чергу, щоб опинитися якомога ближче до сцени.

Деякі з присутніх займали чергу з четвертої години ранку. Знайшлися і такі, хто знаходився під дверима Палацу спорту вже добу, тобто з обіду 29 січня. Крім того, багато людей приїхали з інших міст спеціально на виступ.

У черзі переважно молодь віком від 16 до 20 років. У більшості з них на руках і ногах жовті стрічки, які символізують гурт. Також люди більшою мірою мають жовті елементи гардеробу.

Двері Палацу спорту для відвідувачів концерту мали відкрити о 17:30.

Нагадаємо, понад 700 тисяч осіб стали в онлайн-чергу для покупки квитків на концерти Spice Girls.

Українські Національні Новини

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