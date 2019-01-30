В Киеве под Дворцом спорта собрались сотни фанатов Twenty one Pilots
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Под столичным Дворцом спорта образовались очередь из сотни фанатов американской группы Twenty one Pilots, передает корреспондент УНН.
Сегодня во Дворце спорта состоится концерт американской группы, начало которого анонсировано на 19 часов вечера. Несмотря на это под стенами здания, по состоянию на 14:00, уже собралось более 500 человек. Они заранее занимают очередь, чтобы оказаться как можно ближе к сцене.
Некоторые из присутствующих занимали очередь с четырех часов утра. Нашлись и такие, кто находился под дверью Дворца спорта уже сутки, то есть с обеда 29 января. Кроме того, многие приехали из других городов специально на выступление.
В очереди преимущественно молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. В большинстве из них на руках и ногах желтые ленты, символизирующие группу. Также люди в большей степени имеют желтые элементы гардероба.
Двери Дворца спорта для посетителей концерта должны были открыть в 17:30.
Напомним, более 700 тыс. человек стали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls.