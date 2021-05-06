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У Києві під Кабміном жорстко затримали лідера руху "SaveФоп" та його соратницю

Київ • УНН

 • 20447 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Поліція затримала лідера руху “SaveФОП” Сергія Доротича та його соратницю під Кабінетом міністрів України, де на той момент знаходився Держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це журналісту УНН повідомив Доротич.

Цитата:

"Я знаходжусь в Печерському райвідділку, поліція мене затримала. Наразі приїхав адвокат і намагаємося з'ясувати на якій підставі мене затримали. Також затримали мою колегу. При затриманні мене досить пом'яли, жорстко затримували мою колегу Світлану", - розповів Доротич.

Деталі

Так, в ЗМІ зазначають, що поліція застосувала силу, щоб посадити затриманих в машину. Затримання відбулося після того, як Доротич почав видавати гучні звуки в Маріїнському парку з допомогою дудки.

Додамо, що в Києві представники руху "SaveФОП" зібралися в урядовому кварталі, щоб звернути увагу держсекретаря США Ентоні Блінкена на проблеми малого бізнесу України.

Доповнення

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво. Також Блінкен зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

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