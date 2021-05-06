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В Киеве под Кабмином жестко задержали лидера движения "SaveФоп" и его соратницу

Киев  •  УНН

 • 20438 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Полиция задержала лидера движения "SaveФОП" Сергея Доротича и его соратницу под Кабинетом министров Украины, где на тот момент находился Госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом журналисту УНН сообщил Доротич.

Цитата:

"Я нахожусь в Печерском райотделе, полиция меня задержала. Сейчас приехал адвокат и пытаемся выяснить на каком основании меня задержали. Также задержали мою коллегу. При задержании меня достаточно помяли, жестко задерживали мою коллегу Светлану", - рассказал Доротич.

Детали

Так, в СМИ отмечают, что полиция применила силу, чтобы посадить задержанных в машину. Задержание произошло после того, как Доротич начал издавать громкие звуки в Мариинском парке с помощью дудки.

Добавим, что в Киеве представители движения "SaveФОП" собрались в правительственном квартале, чтобы обратить внимание госсекретаря США Энтони Блинкена на проблемы малого бизнеса Украины.

Дополнение

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы, и военное сотрудничество. Также Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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