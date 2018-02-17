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У Києві перевірять всіх перевізників після ДТП з маршрутками

У Києві перевірять всіх перевізників після ДТП з маршрутками

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У КМДА планують перевірити перевізників столиці та вживатимуть щодо порушників жорсткі санкції. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН.

“11 постраждалих і травмованих пасажирів, двоє з яких потрапили до лікарні. Наслідки аварії за участю двох маршруток спонукають нас до жорстких перевірок усіх міських перевізників. Перевіримо не тільки дозволи та договори, хоча й „паперова“ частина роботи має бути у порядку. Детально розглянемо, у першу чергу, те, як дотримуються транспортники норм і правил безпечного перевезення пасажирів”, — наголосив Давтян.

За його словами, такі перевірки й зараз відбуваються регулярно, однак через аварію будуть посилені.

“Реакція буде миттєвою, а санкції — безкомпромісними. Ні форма власності, ні жоден інший чинник не матиме значення. Перевірці підлягатимуть і приватні, і комунальні перевізники”, — додав він.

Нагадаємо, вчора у столиці на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні.

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