В Киеве проверят всех перевозчиков после ДТП с маршрутками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В КГГА планируют проверить перевозчиков столицы и принимать к нарушителям жесткие санкции. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН.
"11 пострадавших и травмированных пассажиров, двое из которых попали в больницу. Последствия аварии с участием двух маршруток побуждают нас к жестким проверкам всех городских перевозчиков. Проверим не только разрешения и договора, хотя и "бумажная" часть работы должна быть в порядке. Подробно рассмотрим, в первую очередь, то, как соблюдаются транспортники норм и правил безопасной перевозки пассажиров", - отметил Давтян.
По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, однако из-за аварии будут усилены.
"Реакция будет мгновенной, а санкции - бескомпромиссными. Ни форма собственности, ни один другой фактор не будет иметь значения. Проверке подлежат и частные, и коммунальные перевозчики", - добавил он.
Напомним, вчера в столице на улице Елены Телиги столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 12 человек, двое доставлены в больницу.