У Києві перевірили "заміновані" об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію щодо замінування низки об'єктів у Києві, небезпечних предметів не виявили. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.
"На цей час усі об’єкти перевірені. Жодних вибухових речовин не виявлено", - повідомили у поліції.
Правоохоронці додали, що у ході перевірки з Центрального автовокзалу евакуювали – 250 осіб, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів – 700 та 1200 осіб відповідно.
Наразі встановлюють особу, яка повідомила про вибухівку. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.
Нагадаємо, сьогодні у Києві знову повідомили про мінування різних установ і об'єктів столиці.