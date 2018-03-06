У Києві перекинувся військовий бронеавтомобіль “Кугуар”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На проспекті Перемоги поблизу станції метро “Нивки” перевернувся військовий бронеавтомобіль “КрАЗ Кугуар”. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
“ДТП без потерпілих. Автомобіль на військових номерних знаках. Причина ДТП, за попередньою інформацією, водій (бронеавтомобіля — ред.) намагався уникнути зіткнення, через порушення правил дорожнього руху іншим водієм і почав вивертати руль. Повернув у сніг, через що і перекинувся” — повідомили у прес-службі.
Інші учасники руху не постраждали. Обставини ДТП встановлюються. Також невідомо, до якого підрозділу належить автомобіль “КрАЗ Кугуар”.
Наразі рух проспектом Перемоги поблизу метро “Нивки” ускладнено. На місці події працюватиме евакуатор.
Як повідомляв УНН, прапорщик загинув внаслідок ДТП на території військової частини в Києві.