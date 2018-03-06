В Киеве перевернулся военный бронеавтомобиль "Кугуар"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На проспекте Победы возле станции метро "Нивки" перевернулся военный бронеавтомобиль "КрАЗ Кугуар". Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"ДТП без пострадавших. Автомобиль на военных номерных знаках. Причина ДТП, по предварительной информации, - водитель (бронеавтомобиля - ред.) пытался избежать столкновения из-за нарушения правил дорожного движения другим водителем и начал выворачивать руль. Повернул в снег, из-за чего и перевернулся", - сообщили в пресс-службе.
Другие участники движения не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Также неизвестно, какому подразделению принадлежит автомобиль "КрАЗ Кугуар".
Сейчас движение по проспекту Победы возле метро "Нивки" затруднено. На месте происшествия будет работать эвакуатор.
Как сообщал УНН, прапорщик погиб в результате ДТП на территории военной части в Киеве.