У Києві пасажир стріляв у таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Голосіївському районі Києва під час сутички між таксистом і пасажиром останній вистрелив у водія, про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.
За інформацією, інцидент стався вчора, 5 листопада, у Голосіївському районі по вулиці Академіка Заболотного.
Сутичка відбулась між таксистом та пасажиром, який відмовився сплачувати за поїздку.
Під час суперечки чоловік вистрелив у 50-річного таксиста чим завдав йому вогнепальне поранення потиличної ділянки голови та гематому шиї, крім того через поранення водію ампутували нігтьову фалангу третього пальця лівої руки.
Після стрілянини зловмисник втік з місця події.
Інформація щодо відкриття кримінального провадження по справі, наразі відсутня.
Як повідомляв УНН, первомайські правоохоронці затримали мисливця, якийпоранив 9-річну дівчинку.