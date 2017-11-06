У Києві пасажир стріляв у таксиста

За інформацією, інцидент стався вчора, 5 листопада, у Голосіївському районі по вулиці Академіка Заболотного.

Сутичка відбулась між таксистом та пасажиром, який відмовився сплачувати за поїздку.

Під час суперечки чоловік вистрелив у 50-річного таксиста чим завдав йому вогнепальне поранення потиличної ділянки голови та гематому шиї, крім того через поранення водію ампутували нігтьову фалангу третього пальця лівої руки.

Після стрілянини зловмисник втік з місця події.

Інформація щодо відкриття кримінального провадження по справі, наразі відсутня.

Як повідомляв УНН, первомайські правоохоронці затримали мисливця, якийпоранив 9-річну дівчинку.