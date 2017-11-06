В Киеве пассажир стрелял в таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Голосеевском районе Киева во время ссоры между таксистом и пассажиром последний выстрелил в водителя, об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По информации, инцидент произошел вчера, 5 ноября, в Голосеевском районе по улице Академика Заболотного. конфликт возник между таксистом и пассажиром, который отказался платить за поездку.
Во время спора мужчина выстрелил в 50-летнего таксиста. В результате водитель получил огнестрельное ранение затылочной области головы и гематому шеи, кроме того из-за ранения руки мужчине ампутировали ногтевую фалангу третьего пальца левой руки.
После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия.
Информация об открытии уголовного производства по делу, пока отсутствует.
Как сообщал УНН, первомайские правоохранители задержали охотника, якийпоранив 9-летнюю девочку.