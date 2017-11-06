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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60980 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129347 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107504 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110046 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108173 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101000 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105734 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
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В Киеве пассажир стрелял в таксиста

В Киеве пассажир стрелял в таксиста

Киев  •  УНН

 • 10650 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Голосеевском районе Киева во время ссоры между таксистом и пассажиром последний выстрелил в водителя, об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации, инцидент произошел вчера, 5 ноября, в Голосеевском районе по улице Академика Заболотного. конфликт возник между таксистом и пассажиром, который отказался платить за поездку.

Во время спора мужчина выстрелил в 50-летнего таксиста. В результате водитель получил огнестрельное ранение затылочной области головы и гематому шеи, кроме того из-за ранения руки мужчине ампутировали ногтевую фалангу третьего пальца левой руки.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия.

Информация об открытии уголовного производства по делу, пока отсутствует.

Как сообщал УНН, первомайские правоохранители задержали охотника, якийпоранив 9-летнюю девочку.

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