В Киеве пассажир стрелял в таксиста

По информации, инцидент произошел вчера, 5 ноября, в Голосеевском районе по улице Академика Заболотного. конфликт возник между таксистом и пассажиром, который отказался платить за поездку.

Во время спора мужчина выстрелил в 50-летнего таксиста. В результате водитель получил огнестрельное ранение затылочной области головы и гематому шеи, кроме того из-за ранения руки мужчине ампутировали ногтевую фалангу третьего пальца левой руки.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия.

Информация об открытии уголовного производства по делу, пока отсутствует.

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