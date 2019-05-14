У Києві палав склад з горючими матеріалами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні зранку вул. Михайла Максимовича спалахнула пожежа у цеху по виробництву дизайнерських декорацій. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба ДСНС столиці, передає УНН.
Рятувальники повідомили, що повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі надійшло о 7:54.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що на другому поверсі цеху по виробництву дизайнерських декорацій сталася пожежа на площі 200 кв.м. У ході розвідки на безпечну відстань було винесено 6 каністр з паливними матеріалами, 2 - з мастильними, 2 газових і 3 кисневих балони.
Гасіння пожежі ускладнювалось великою завантаженістю приміщення горючими матеріалами (фарби, лаки, дерев’яні конструкції). О 9:21 пожежу було локалізовано, а о 9:34 – ліквідовано.
Жертв та постраждалих на місці пожежі не виявлено, причина виникнення встановлюється.
Нагадаємо, цього року ДСНС залишили без коштів на форму для рятувальників.