В Киеве пылал склад с горючими материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня утром ул. Михаила Максимовича вспыхнул пожар в цехе по производству дизайнерских декораций. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы, передает УНН.
Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании поступило в 7:54.
По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на втором этаже цеха по производству дизайнерских декораций произошел пожар на площади 200 кв.м. В ходе разведки на безопасное расстояние было вынесено 6 канистр с топливными материалами, 2 - со смазочными, 2 газовых и 3 кислородных баллона.
Тушение пожара осложнялось большой загруженностью помещения горючими материалами (краски, лаки, деревянные конструкции). В 9:21 пожар был локализован, а в 9:34 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено, причина возникновения устанавливается.
Напомним, в этом году ГСЧС оставили без средств на форму для спасателей.