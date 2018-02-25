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У Києві осквернили могилу поетеси Лесі Українки

У Києві осквернили могилу поетеси Лесі Українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві осквернили могилу української поетеси Лесі Українки. Вандали вкрали з пам'ятника бронзові гірлянди. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, передає УНН.

“25 лютого — день народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту.

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І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі — від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі. Яка мерзота це вчинила?.. Чия рука осквернила пам’ять геніальної Лесі?” — написав Сидоржевський.

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Голова спілки додав, що письменники уже готують заяву до поліції, а проситимуть Міністерство культури відновити пам’ятник.

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