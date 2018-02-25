В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. Вандалы украли с памятника бронзовые гирлянды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, передает УНН.
"25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта.
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И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри. Какая мерзость сделала это? .. Чья рука осквернила память гениальной Леси?" - написал Сидоржевский.
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Председатель союза добавил, что писатели уже готовят заявление в полицию, а также будут просить Министерство культуры восстановить памятник.