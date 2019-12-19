У Києві опізнали труп жінки біля озера, відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Солом’янському районі Києва біля автомобіля, який стояв коло озера, виявили труп жінки. Нею виявилась 39-річна киянка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Загиблу 39–річну киянку в столичному озері знайшов перехожий, який зателефонував до поліції. Для встановлення причини смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, а слідчі розпочали досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Так, близько 7:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він виявив відчинений транспортний засіб, біля якого лежала жінка. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть невідомої.
На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії, які не виявили ознак насильницької смерті. З’ясовано, що жінка – місцева жителька, 1980 року народження, яка, зі слів свідків, напередодні вживала алкогольні напої та їздила на автомобілі. Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – природня смерть.