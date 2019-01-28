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У Києві окремі вулиці стоять у заторах

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На дорогах Києва, переважно у центрі столиці, спостерігаються автомобільні затори. Про це інформує УНН з посиланням на Google Maps.

Зокрема, у центрі столиці високий рівень заторів спостерігається на вулиці Вадима Гетьмана, Січових Стрільців, Великій Житомирській, Повітрофлотському проспекті, вулиці Борщагівській, Жилянській, проспекті Леся Курбаса, вулиці Семена Скляренка, Новокостянтинівській, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі.

Місцями є затори на Набережному шосе, вулиці Богатирській, Басейній, В’ячеслава Липинського, бульварі Тараса Шевченка та Дружби народів, Прорізній, Володимирській, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Великій Васильківській, Саксаганського, Миколи Грінченка, бульварі Лесі Українки, Володимирському та Кловському узвозах.

На лівому березі столиці ускладнений рух на проспекті Соборності, Визволителів, Дарницькому шосе, вулиці Раїси Окіпної, Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана, Дніпровській та Русанівській набережній, вулиці Здолбунівській, Анни Ахматової, Броварському проспекті.

Максимальний рівень заторів зберігається на Великій Окружній, а також на вулиці Соборній та Миколи Трублаїні.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Південному мостах, а також на Дарницькому та мосту Патона ускладнений рух лише в один бік – в бік центру, на Гаванському мосту теж спостерігаються затори в сторону центра. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" водіїв запевнили у відсутності заторів на основних дорогах.

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