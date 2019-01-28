Водіїв запевнили у відсутності заторів на основних дорогах

КИЇВ. 28 січня. УНН. Автодороги державного значення на 12 областях засніжені, у Рівненській, Одеській, Донецькій та Луганській областях виникла ожеледиця та сніговий накат, заторів на дорогах державного значення не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".