Водіїв запевнили у відсутності заторів на основних дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Автодороги державного значення на 12 областях засніжені, у Рівненській, Одеській, Донецькій та Луганській областях виникла ожеледиця та сніговий накат, заторів на дорогах державного значення не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Стан покриття на автодорогах державного значення: у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Київській, Дніпропетровській , Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях засніжене. На території Рівненської, Одеської, Донецької та Луганської областях виникла ожеледиця та сніговий накат", - повідомили у відомстві.
Сьогодні вранці опади у вигляді короткочасного снігу спостерігались у Харківській області. На решті території без опадів. Середня температура повітря на більшій частині центральних, північних та західних областей від -6 до -14°С.
На перевальних ділянках доріг у горах без опадів. Температура повітря -3...-9°С.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано", - вказали в "Укравтодорі".
Нагадаємо, українців попередили про туман та ожеледицю.