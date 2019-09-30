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У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві попередили про шквальний вітер в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометеорологічного центру, передає УНН.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області. Ввечері 30 вересня, вночі та вранці 1 жовтня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Під час поривів вітру радять щільно зачиняти вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю.

Якщо ж вітер застав вас на вулиці, потрібно триматися подалі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних щитів і знайти укриття.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 1 жовтня, вночі в більшості областей, вдень у східній частині часом дощ, вдень - до 24 градусів тепла.

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