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В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

Киев • УНН

 • 13125 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве предупредили о шквальном ветре в ночь с 30 сентября на 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра, передает УНН.

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области. Вечером 30 сентября, ночью и утром 1 октября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Во время порывов ветра советуют плотно закрывать окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу.

Если же ветер застал вас на улице, нужно держаться подальше от линии электропередач, больших деревьев и рекламных щитов и найти укрытие.

Напомним, в Украине во вторник, 1 октября, ночью в большинстве областей, днем в восточной части временами дождь, днем - до 24 градусов тепла.

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