В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве предупредили о шквальном ветре в ночь с 30 сентября на 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра, передает УНН.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области. Вечером 30 сентября, ночью и утром 1 октября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Во время порывов ветра советуют плотно закрывать окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу.
Если же ветер застал вас на улице, нужно держаться подальше от линии электропередач, больших деревьев и рекламных щитов и найти укрытие.
Напомним, в Украине во вторник, 1 октября, ночью в большинстве областей, днем в восточной части временами дождь, днем - до 24 градусов тепла.