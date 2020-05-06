У Києві оголосили штормове попередження: очікують сильні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. До ранку 7 травня у столиці очікуються значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Як повідомили у КК “Київавтодор”, на місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїдуть заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота розпочалась біля станції метро “Лівобережна”.
Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
Зливостоки щодня вичищають від сміття.
За прогнозом синоптиків, інтенсивні опади триватимуть до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливі опади від 15 до 49 мм, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня.
Як повідомляв УНН, в Україні 6 травня дощитиме, у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура вдень підніметься місцями до 21 градуса тепла.