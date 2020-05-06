В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. К утру 7 мая в столице ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", на места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".
Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.
Стоки ежедневно вычищают от мусора.
По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая.
Как сообщал УНН, в Украине 6 мая дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура поднимется местами до 21 градуса тепла.