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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди

Киев • УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. К утру 7 мая в столице ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди

Как сообщили в КК "Киевавтодор", на места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Стоки ежедневно вычищают от мусора.

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая.

Как сообщал УНН, в Украине 6 мая дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура поднимется местами до 21 градуса тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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