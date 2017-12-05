У Києві обстріляли автомобіль футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві на підземному паркінгу невідомі з автомата обстріляли позашляховик футболіста. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
У вівторок 5 грудня о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронець підземного паркінгу та повідомив, що двоє невідомих з автомата обстріляли позашляховик футболіста. З місця події чоловіки втекли на автомобілі.
Після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи та направили для проведення експертизи.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) КК України.
Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події та затримання осіб.
Як повідомляв УНН, у Києві викрали “Range Rover”, який може належати дружині капітана ФК “Шахтар”.