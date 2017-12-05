В Киеве обстреляли автомобиль футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве на подземном паркинге неизвестные из автомата обстреляли внедорожник футболиста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Во вторник 5 декабря в 7:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста. С места происшествия мужчины скрылись на автомобиле.
После осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы.
Правоохранители начали уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия и задержания лиц.
Как сообщал УНН, в Киеве похитили "Range Rover", который может принадлежать жене капитана ФК "Шахтер".