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У Києві обстріляли авто голови Державної архівної служби і поранили водія: відкрито провадження

У Києві обстріляли авто голови Державної архівної служби і поранили водія: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 22083 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві було обстріляно автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова, внаслідок пострілів постраждав водій, про що сам посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook. За даними поліції, стрілка виявили, він пояснив, що нібито стріляв "по пташках" та випадково поцілив у чоловіка, пише УНН.

Деталі

Як заявив Хромов, 30 вересня він був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив поїздом, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24.

Цитата:

“В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля, чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема”, - наголосив посадовець.

Постраждалому водію надали необхідну медичну допомогу. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця.

Як повідомили у поліції Києва, було затримано чоловіка 1989 року народження. З його помешкання вилучено гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу.

Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Також вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває.

Українські Національні Новини

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