В Киеве обстреляли авто главы Государственной архивной службы и ранили водителя: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова, в результате стрельбы пострадал водитель, о чем сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook. По данным полиции, стрелка обнаружили, он объяснил, что якобы стрелял "по птичках" и случайно попал в человека, пишет УНН.
Детали
Как заявил Хромов, 30 сентября он был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24.
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"В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля, или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - подчеркнул чиновник.
Пострадавшему водителю оказали необходимую медицинскую помощь. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка.
Как сообщили в полиции Киева, был задержан мужчина 1989 года рождения. С его квартиры изъята винтовка и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу.
Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматической винтовки из своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего.
Сейчас начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Также решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним
22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают.
Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.