В Киеве обстреляли авто главы Государственной архивной службы и ранили водителя: открыто производство

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова, в результате стрельбы пострадал водитель, о чем сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook. По данным полиции, стрелка обнаружили, он объяснил, что якобы стрелял "по птичках" и случайно попал в человека, пишет УНН.