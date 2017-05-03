У Києві облили фарбою пам'ятник Небесній сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Пам'ятник Небесній сотні облили фарбою у Києві. Про це йдеться у повідомленні спільноти "Типовий Київ" у соцмережі "ВКонтакті", передає УНН.
Як зазначається, йдеться про пам'ятник у мікрорайоні Корчувате у столиці.
На оприлюдненій у спільноті фотографії пам'ятник облито жовтою фарбою.
Як повідомляв УНН, могилу Лесі Українки пошкодили на території Байкового кладовища у Києві.
Нагадаємо, поліція затримала вандала, який пограбував могилу Лесі Українки.