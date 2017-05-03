У Києві облили фарбою пам'ятник Небесній сотні

Як зазначається, йдеться про пам'ятник у мікрорайоні Корчувате у столиці.

На оприлюдненій у спільноті фотографії пам'ятник облито жовтою фарбою.

Як повідомляв УНН, могилу Лесі Українки пошкодили на території Байкового кладовища у Києві.

Нагадаємо, поліція затримала вандала, який пограбував могилу Лесі Українки.