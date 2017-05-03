В Киеве облили краской памятник Небесной сотни

Как отмечается, речь идет о памятнике в микрорайоне Корчеватое в столице.

На обнародованной в сообществе фотографии памятник облит желтой краской.

Как сообщал УНН, могилу Леси Украинки повредили на территории Байкового кладбища в Киеве.

Напомним, полиция задержала вандала, который ограбил могилу Леси Украинки.